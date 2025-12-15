Подмосковные спасатели рассказали, как выбрать правильный огнетушитель

15 декабря 2025, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

С наступлением холодов в помещениях включают электронагревательные приборы, что повышает риск пожаров. Наличие под рукой исправного огнетушителя может спасти жизнь и имущество, напомнили в пресс-службе Мособлпожспаса.





Огнетушитель – первичное средство тушения небольшого очага возгорания на начальной стадии. При серьёзном возгорании нужно немедленно эвакуироваться и звонить в единую службу экстренных вызовов по номеру 112.

«При выборе огнетушителя нужно определиться, где он будет стоять и для тушения чего будет применяться. Для квартиры или офиса с техникой лучше подойдет углекислотный. Он отлично справляется с возгоранием электропроводки и оргтехники, не повреждая их. Однако такой огнетушитель требует осторожности: его пары небезопасны в маленьких помещениях», – рассказал замначальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.

«Для гаража, дачи или машины подойдёт порошковый огнетушитель. Он не боится мороза, тушит электроприборы, жидкости и газы, но создаёт едкое облако, сильно пачкает поверхности и снижает видимость. Для тушения дерева или мебели, а также горючих жидкостей годится воздушно-пенный, хотя им нельзя тушить электроприборы под напряжением», – продолжил Сорокин.