В подмосковной деревне Чепчиха произошёл пожар из-за обрыва силового кабеля

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Обрыв силового кабеля стал причиной возгорания сухой травы на территории деревни Чепчиха городского округа Солнечногорск. Пожар оперативно потушили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



С сообщением о пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница. Она рассказала, что на открытой территории разгорелся огонь, а рядом находится повреждённый искрящий силовой кабель.

«На место происшествия немедленно выехали спасатели. Они увидели, что оборван кабель, ведущий от ближайшей электроподстанции. Короткое замыкание стало причиной возникновения электродуги с сильным искрением, от которой и загорелась находящаяся рядом сухая трава», — говорится в сообщении.
Специалисты немедленно приступили к тушению огни и одновременно вызвали аварийную службу электросетей для отключения напряжения и ремонта силовой линии.

Пожар вскоре потушили, а повреждённый кабель восстановили и снова подключили.

