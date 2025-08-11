В подмосковной деревне Чепчиха произошёл пожар из-за обрыва силового кабеля

11 августа 2025, 14:46

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Обрыв силового кабеля стал причиной возгорания сухой травы на территории деревни Чепчиха городского округа Солнечногорск. Пожар оперативно потушили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





С сообщением о пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница. Она рассказала, что на открытой территории разгорелся огонь, а рядом находится повреждённый искрящий силовой кабель.

