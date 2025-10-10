Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при зарядке телефонов
Одна из самых частых причин пожаров в быту – нарушение правил пожарной безопасности при зарядке смартфонов и планшетов. Вместе с гаджетами в нашу жизнь вошли и связанные с ними риски, заявил начальник территориального управления №9 Мособлпожспаса Сергей Жукин.
«Это сложные электрические устройства, способные загореться. Поэтому важно быть осторожным при их зарядке и эксплуатации. Нельзя перегружать устройства или обращаться с ними неправильно. Категорически запрещено оставлять зарядное устройство в розетке без телефона. Даже когда гаджет не заряжается, подключённый к сети блок находится под напряжением. Он может перегреться или вызвать короткое замыкание, особенно при скачках напряжения», – отметил пожарный.Он добавил, что нельзя заряжать телефон на мягких поверхностях, так как это нарушает теплообмен и приводит к сильному перегреву, что также может вызвать возгорание аппарата. Лучше класть устройство на твёрдую негорючую поверхность.
«Не используйте повреждённые зарядки. Трещины на корпусе блока, перетёртый или переломанный кабель – прямая дорога к короткому замыканию. Кроме этого, не следует использовать телефон во время зарядки. Интенсивная нагрузка на процессор в сочетании с процессом зарядки вызывает значительный перегрев», – рассказал начальник теруправления.Жукин перечислил главные правила, которые помогут избежать беды.
«Для зарядки гаджетов нужно использовать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства. Дешёвые аналоги часто не соответствуют стандартам безопасности. Заряжайте телефон только в вашем присутствии и не оставляйте на ночь. Это лучший способ предотвратить беду. Перегрев опасен для любой электроники, поэтому важно следить за состоянием аккумулятора. Если корпус устройства стал сильно нагреваться, это повод немедленно обратиться в сервисный центр», – подчеркнул спасатель.Главное же, по словам Сергея Жукина, – профилактика внутри семьи. Следует регулярно напоминать детям о правилах безопасности.
Ранее сообщалось, что в Якутске подросток погиб от удара током во время зарядки телефона.