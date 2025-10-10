Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при зарядке телефонов

10 октября 2025, 18:05

оригинал Фото: Istock / Mustafa Kaya

Одна из самых частых причин пожаров в быту – нарушение правил пожарной безопасности при зарядке смартфонов и планшетов. Вместе с гаджетами в нашу жизнь вошли и связанные с ними риски, заявил начальник территориального управления №9 Мособлпожспаса Сергей Жукин.







«Это сложные электрические устройства, способные загореться. Поэтому важно быть осторожным при их зарядке и эксплуатации. Нельзя перегружать устройства или обращаться с ними неправильно. Категорически запрещено оставлять зарядное устройство в розетке без телефона. Даже когда гаджет не заряжается, подключённый к сети блок находится под напряжением. Он может перегреться или вызвать короткое замыкание, особенно при скачках напряжения», – отметил пожарный.

«Не используйте повреждённые зарядки. Трещины на корпусе блока, перетёртый или переломанный кабель – прямая дорога к короткому замыканию. Кроме этого, не следует использовать телефон во время зарядки. Интенсивная нагрузка на процессор в сочетании с процессом зарядки вызывает значительный перегрев», – рассказал начальник теруправления.

«Для зарядки гаджетов нужно использовать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства. Дешёвые аналоги часто не соответствуют стандартам безопасности. Заряжайте телефон только в вашем присутствии и не оставляйте на ночь. Это лучший способ предотвратить беду. Перегрев опасен для любой электроники, поэтому важно следить за состоянием аккумулятора. Если корпус устройства стал сильно нагреваться, это повод немедленно обратиться в сервисный центр», – подчеркнул спасатель.