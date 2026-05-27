Подмосковные спасатели выручили сёрфера, оставшегося на острове без сапа

27 мая 2026, 20:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Орехово-Зуевском городском округе курьёз обернулся спасательной операцией. Спасателям пришлось эвакуировать сап-сёрфера, рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.





29-летний мужчина решил сплавиться по реке Нерской на надувном сап-борде и причалил к живописному берегу. Как только спортсмен-любитель сдул своё плавсредство, он понял, что оказался на острове.

«Осознав, что попал в ловушку, мужчина позвонил в службу «Система-112». На помощь ему выдвинулись работники пожарно-спасательной части. Они преодолели более 500 метров по труднопроходимой местности, пробираясь через кустарники, и вышли к руслу реки. Спустив на воду резиновую лодку, спасатели пристали к острову, пересадили путешественника в своё плавсредство и укрыли тёплым одеялом», – уточнили в пресс-службе.

«Не сдувайте доску, пока твёрдо не стоите на суше и не убедились, что выход к дороге свободен. Всегда надевайте спасательный жилет, даже на тихой воде. Обязательно возьмите с собой телефон в водонепроницаемом чехле и зафиксируйте его. При порывистом ветре откажитесь от плавания», – сказали в ведомстве.