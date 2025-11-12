В деревне под Солнечногорском взорвали 250-килограммовую авиабомбу
250-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили на территории деревни Алексеевское округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Боеприпас нашли в земле во время работы экскаваторным ковшом.
«Рабочие сообщили об опасной находке в единую службу спасения «Система-112» и отогнали технику за пределы карьера. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали снаряд как немецкую авиационную бомбу «SC-250», — говорится в сообщении.Учитывая удалённость локации, где обнаружили бомбу, от жилых строений, боеприпас решили уничтожить на месте. Ликвидация прошла в штатном режиме.
