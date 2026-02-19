В Ступине в массовом ДТП с автобусом и грузовиками пострадал один человек

19 февраля 2026, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двенадцать машин, включая легковые и грузовые автомобили, а также рейсовый автобус, столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» на территории подмосковного округа Ступино утром в четверг, 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В ДТП пострадал один человек — пассажир автобуса 1982 года рождения.





«По предварительным данным, пассажирский автобус, в котором находились два водителя и 34 пассажира, столкнулся с впереди стоящими автомобилями. Прибывшие на место происшествия спасатели немедленно отключили аккумуляторы во всех 12 машинах во избежание пожара и начали помогать участникам аварии», — говорится в сообщении.