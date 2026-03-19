Подмосковные спасатели вскрыли двери в две квартиры в экстренных ситуациях

19 марта 2026, 18:26

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

Подмосковные спасатели дважды за сутки пришли на выручку жителям региона, которым требовалась срочная помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.





В Волоколамском муниципальном округе жительница многоэтажки вышла в подъезд и не смогла вернуться домой из-за заклинившего дверного замка. В это время в квартире на газовой плите закипал чайник. Спасатели оперативно прибыли на место и вскрыли металлическую дверь. Никто не пострадал.



А в Ступине в «Систему-112» позвонили родственники 80-летней женщины, которая не отвечала на телефонные звонки и стук в дверь.

«Спасатели в присутствии полицейских вскрыли слесарным инструментом дверь и обеспечили доступ в жильё. В комнате обнаружили пожилую хозяйку, лежавшую на полу. Женщина находилась в сознании, но была дезориентирована и не могла встать. Спасатели вызвали скорую и остались с пострадавшей, контролируя её состояние и оказывая психологическую поддержку», – отметили в ведомстве.