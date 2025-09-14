Появились новые подробности о сошедшем с рельсов поезде в Ленобласти

14 сентября 2025, 09:21

Дрозденко: в Ленобласти сошел с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами

Фото: iStock/designbydx

В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами. Новые подробности привел в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.