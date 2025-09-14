Появились новые подробности о сошедшем с рельсов поезде в Ленобласти
В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами. Новые подробности привел в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
Он добавил, что жертв нет. На место происшествия выехали два аварийно-восстановительных поезда из Северной столицы. Движение составов перекрыли в обоих направлениях.
Из-за аварии на ж/д путях задерживаются десять пригородных электричек. Пассажирам порекомендовали смотреть расписание через официальные источники РЖД.
Ранее глава региона сообщал, что на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельсов три вагона порожнего товарного поезда. По его словам, следователи проверят версию диверсии, для этого привлекли саперов.
