Полиция задержала мошенницу, обманувшую пенсионерку из Химок на 560 тыс. рублей

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Подмосковные полицейские задержали аферистку, обманувшую пожилую жительницу Химок. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть обратилась 73-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба она оценила в 560 тыс. руб. Пенсионерка пояснила, что ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что в отношении неё ведутся мошеннические действия, и её деньги под угрозой. Для сохранения сбережений женщина должна снять их со счёта и передать курьеру», – рассказала Петрова.После выполнения всех требований злоумышленников потерпевшая заподозрила обман. В результате сотрудниками уголовного розыска задержали жительницу Казани, и та дала признательные показания
По словам Петровой, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд отправил фигурантку под подписку о невыезде.
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