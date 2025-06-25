Подмосковных школьников приглашают принять участие в краеведческой акции
Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Краеведение» стартует 7 июля, принять в ней участие приглашают школьников всех российских регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«Акция направлена на популяризацию культуры народов России. Школьникам предлагается представить проект по одной из четырёх номинаций: «Традиции моего края», «Культурные маршруты родного края», «Я – экскурсовод» и «Я пишу о родном крае», — говорится в сообщении.По итогам комиссия выберет 100 лучших работ, которые будут опубликованы на сайте культурадляшкольников.рф.
Заявки на участие принимаются в личном кабинете на ресурсе культурадляшкольников.рф с 7 июля по 25 августа. Подробная информация о проекте размещена по ссылке.