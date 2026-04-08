Подмосковный производитель лазерной техники трансформирует телеком-направление
Компания VPG LaserONE трансформирует телеком-направление. Как сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области, об этом стало известно на Международной конференции TRANSNET 2026.
VPG LaserONE – крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и СНГ, вендор телеком-оборудования.
«Производство компании размещено на площади более 60 000 квадратных метров, что позволяет планомерно наращивать серийный выпуск DWDM-платформы «Горизонт». Она предназначена для сегмента магистральных линий связи и для центров обработки данных», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Сейчас в телеком-блоке компании работают около 100 человек. В прошлом году DWDM-оборудование VPG LaserONE внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. А система управления и мониторинга телекоммуникационных сетей «ПУЛЬС» и встроенная система управления «КУРС» попали в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры.
Компания VPG LaserONE входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline. Все компоненты её телеком-оборудования разработаны и производятся в России.