Подмосковный производитель лазерной техники трансформирует телеком-направление

08 апреля 2026, 22:22

оригинал

Компания VPG LaserONE трансформирует телеком-направление. Как сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области, об этом стало известно на Международной конференции TRANSNET 2026.





VPG LaserONE – крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и СНГ, вендор телеком-оборудования.

«Производство компании размещено на площади более 60 000 квадратных метров, что позволяет планомерно наращивать серийный выпуск DWDM-платформы «Горизонт». Она предназначена для сегмента магистральных линий связи и для центров обработки данных», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.