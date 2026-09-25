Памфилова заявила о шести погибших членах избиркомов из-за «бандероуродов»
Шесть членов участковых избирательных комиссий погибли из-за атак ВСУ за период подготовки и проведения выборов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании, трансляция которого велась на официальном сайте ведомства.
Она назвала нападавших «бандероуродами». Погибших почтили минутой молчания.
Кроме того, по ее словам, в 11 регионах России в результате атак ВСУ были повреждены 75 зданий избиркомов. Также в дни выборов избирательная система РФ зафиксировала 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.
Ранее о кибератаках из США, Франции и Сингапура в дни голосования сообщил «Ростелеком».
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