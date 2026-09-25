Памфилова заявила о шести погибших членах избиркомов из-за «бандероуродов»

25 сентября 2026, 12:04

Памфилова: за время выборов из-за атак ВСУ погибли шесть членов УИК

Элла Памфилова (Фото: Телеграм/cikrossii)

Шесть членов участковых избирательных комиссий погибли из-за атак ВСУ за период подготовки и проведения выборов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании, трансляция которого велась на официальном сайте ведомства.