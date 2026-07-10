Подмосковную молодёжь предупредили о наказании за дропперство
В Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард» стартовала вторая региональная профильная смена «Растим патриотов России». Организатором выступает подмосковные Движение Первых, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Об угрозах, связанных с дропперством и мошенничеством, рассказал детям и подросткам заместитель заведующего информационным отделом Управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Владимир Брянцев.
«С участниками подробно разобрали, почему дропперство опасно, как преступники заманивают в свои сети молодёжь, какие санкции грозят нарушителям. Ребята получили актуальную информацию о современных мошеннических схемах и практических методах противодействия. Такие мероприятия формируют у молодёжи навыки цифровой гигиены и учат противостоять манипуляциям злоумышленников», – рассказали в ГУРБ.
Там напомнили, что с 2021 года было принято 18 федеральных законов для защиты граждан от мошенников. А ровно год назад вступил в силу закон об уголовной ответственности за дропперство. За год возбуждено свыше 2000 уголовных дел, около 1500 дропперов помогли следствию и назвали имена организаторов преступных схем.