В Талдоме задержали пособника мошенников, выдававших себя за биржевых брокеров

09 июля 2026, 19:44

оригинал Фото: Медиасток.рф

В Талдомском городском округе полицейские задержали пособника мошенников, выдававших себя за биржевых брокеров. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 53-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила более чем в 1,5 миллиона рублей.

«Женщина искала дополнительного заработка путём инвестирования. Она зарегистрировалась на сайте, где ей для получения выгоды предложили установить специальное приложение. Два с половиной месяца с потерпевшей общались неизвестные, которые называли себя «специалистами биржи». Демонстрируя жертве на графиках якобы растущую прибыль, злоумышленники убедили её сделать несколько переводов для «разморозки активов», – отметила Петрова.