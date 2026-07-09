В Талдоме задержали пособника мошенников, выдававших себя за биржевых брокеров
В Талдомском городском округе полицейские задержали пособника мошенников, выдававших себя за биржевых брокеров. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 53-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила более чем в 1,5 миллиона рублей.
«Женщина искала дополнительного заработка путём инвестирования. Она зарегистрировалась на сайте, где ей для получения выгоды предложили установить специальное приложение. Два с половиной месяца с потерпевшей общались неизвестные, которые называли себя «специалистами биржи». Демонстрируя жертве на графиках якобы растущую прибыль, злоумышленники убедили её сделать несколько переводов для «разморозки активов», – отметила Петрова.Пострадавшая выполнила инструкции, отправив на указанные счета все свои сбережения и накопления родственницы. После этого женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 31-летнего жителя Крыма. Его роль в преступной схеме заключалась в обналичивании поступающих с банковской карты денег и переводе их в криптокошельки по указанию кураторов.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Талдомский районный суд заключил фигурантку под стражу. Сейчас правоохранители ищут соучастников и проверяют причастность злоумышленницы к аналогичным эпизодам.