Подольская прокуратура добилась взыскания денег пенсионера, похищенных мошенниками

оригинал Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

Подольская городская прокуратура добилась в суде взыскания денег, похищенных у пенсионера телефонными мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры московской области.



Установлено, что мошенничество в отношении истца было совершено в 2024 году.

«Злоумышленники позвонили по телефону пожилому мужчине под предлогом замены счётчиков. Получив во время беседы паспортные данные пенсионера, они запугали его утечкой информации и потребовали «задекларировать» все имеющиеся денежные средства. Потерпевший передал аферистам без малого восемь миллионов рублей. В ходе расследования установили, что деньги выводились через банковский счёт жителя Московской области, предоставившего его для хищения», – рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура города в интересах потерпевшего подала в суд иск о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения. В суде исковые требования удовлетворили в полном объёме.

Сейчас исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.
Лора Луганская

