Подросток в Барнауле зверски расправился с отчимом и спрятал тело под полом бани

08 сентября 2025, 19:49

СК после задержания 17-летнего жителя Барнаула возбудил дело об убийстве

Фото: Istock/Grape_vein

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Барнауле. Обвинение предъявили 17-летнему местному жителю. Подробности сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.