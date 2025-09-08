Подросток в Барнауле зверски расправился с отчимом и спрятал тело под полом бани
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Барнауле. Обвинение предъявили 17-летнему местному жителю. Подробности сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, подросток жил с матерью и её сожителем. Между юношей и мужчиной сложились напряжённые отношения. В начале июля у них произошёл конфликт. Во время ссоры молодой человек нанёс сожителю матери несколько ударов топором по голове и множественные ножевые ранения в область груди.
Мужчина скончался на месте от полученных травм. После этого подросток поместил тело в полиэтиленовый пакет, вскрыл пол в бане и спрятал там труп. Таким образом он пытался инсценировать исчезновение мужчины. Сотрудникам правоохранительных органов понадобилось два месяца, чтобы раскрыть преступление. Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.
