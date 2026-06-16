Полицейские нашли в Подольске и Электростали около 90 мигрантов-нелегалов

16 июня 2026, 09:07

оригинал Фото: istockphoto.com/blinow61

Рейд «Антикриминал» провели полицейские в Электростали и Подольске. В результате им удалось выявить 87 иностранцев, нарушающих нормы миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В Подольске правоохранители вместе с народными дружинниками проводили проверки на улицах и железнодорожных станциях.





«В результате на 67 приезжих составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории России», — говорится в сообщении.