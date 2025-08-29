Недалеко от города греха нашли груды человеческих останков
В США обнаружили целые груды человеческих останков. Об этом сообщает телеканал WFLA-TV.
Находку сделали недалеко от города Лас-Вегас в штате Невада. Около 70 куч из праха нашли рядом с поселком Серчлайт, который находится всего в часе езды от мегаполиса. В Бюро по управлению земельными ресурсами выяснили, что это кремированные останки людей. Ведомство ведет расследование после их обнаружения.
В штате Невада можно рассеивать прах в общественных местах. Однако в правилах бюро говорится, что делать это позволено только в частном порядке. Коммерческое распространение кремированных останков запрещено законом.
Ранее сообщалось, что женщина из штата Теннесси нашла скелет без головы в лесу за рестораном. Прибывшие на место полицейские обыскали окрестности и в 30 метрах от скелета нашли череп.
Читайте также: