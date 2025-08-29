Участковый погиб от рикошета при задержании нарушителя в Махачкале
Участковый уполномоченный полиции Махачкалы погиб от случайного рикошета пули, выпущенной сотрудниками ДПС при попытке остановить водителя Toyota Camry, который отказался подчиниться требованию об остановке и опасным маневрированием создавал угрозу для других участников движения.
Инцидент произошел 28 августа на улице Примакова в Махачкале. Экипаж дорожно-патрульной службы попытался остановить автомобиль Toyota Camry для проверки документов, но водитель проигнорировал законное требование полиции и попытался скрыться. В ходе преследования нарушитель грубо нарушал правила дорожного движения: выезжал на полосу встречного движения, совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.
Для остановки автомобиля сотрудники ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие, стреляя по колесам автомобиля. Одна из пуль срикошетила и попала в припаркованный автомобиль LADA Priora, в котором находился участковый уполномоченный А. Рамазанов, находившийся вне службы. Полицейский получил смертельное ранение и скончался на месте.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Водитель Toyota Camry был задержан, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
