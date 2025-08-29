Участковый погиб от рикошета при задержании нарушителя в Махачкале

29 августа 2025, 01:34

Фото: Istock/TheaDesign

Участковый уполномоченный полиции Махачкалы погиб от случайного рикошета пули, выпущенной сотрудниками ДПС при попытке остановить водителя Toyota Camry, который отказался подчиниться требованию об остановке и опасным маневрированием создавал угрозу для других участников движения.