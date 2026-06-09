Подростки, повредившие купол Троицкого собора, сами пришли с повинной
Настоятель Троице-Измайловского собора иерей Вячеслав Порш сообщил, что двое 15-летних подростков сами пришли в храм, извинились за вылазку на купол и согласились обратиться в полицию с признанием. Об этом сообщает ТАСС.
В Санкт-Петербургской митрополии рассказали, что вечером 8 июня подростки попросили прощения у настоятеля за свои действия. Во время беседы священник предложил им признаться сотрудникам полиции. Молодые люди согласились, дождались правоохранителей и уехали вместе с ними. По словам Порша, подростки знали 12-летнего руфера, чей смертельный срыв произошел менее чем через сутки после их вылазки на купол храма. Священник поблагодарил их за смелость признать вину.
Подростки предложили сами отмыть фасад собора от следов своего пребывания. Однако такие работы могут выполнять только специалисты. Храм имеет статус памятника архитектуры федерального значения, поэтому ущерб после инцидента оценили почти в 350 тысяч рублей. После происшествия на здании нашли следы грязи на фасаде, поврежденное крепление люка на куполе и отломанный элемент лепнины. Подростки заявили, что лепнину повредили другие руферы еще в апреле. В подтверждение своих слов они показали видео, где другой молодой человек случайно ломает декоративный элемент при спуске по водосточной трубе.
В митрополии отметили, что вопрос возмещения ущерба остается открытым. При этом там считают главным то, чтобы эта история заставила подростков задуматься о последствиях своих поступков и ценности человеческой жизни.
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