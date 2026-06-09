Подростки, повредившие купол Троицкого собора, сами пришли с повинной

09 июня 2026, 08:36

ТАСС: повредившие купол Троицкого собора подростки раскаялись перед настоятелем

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Настоятель Троице-Измайловского собора иерей Вячеслав Порш сообщил, что двое 15-летних подростков сами пришли в храм, извинились за вылазку на купол и согласились обратиться в полицию с признанием. Об этом сообщает ТАСС.