Полиция обнаружила на ж/д станции Фрязево 25 нелегальных мигрантов

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №13 планируют провести в Подольске, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.