Полиция обнаружила на ж/д станции Фрязево 25 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели полицейские на территории железнодорожной станции Фрязево в городском округе Электрогорск, в результате они обнаружили 25 нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки документов было выявлено 25 уроженцев ближнего зарубежья, которые нарушили режим пребывания в России. Иностранцев дактилоскопировали, сфотографировали и внесли в базы специального учета», — говорится в сообщении.Каждого из нелегальных мигрантов оштрафовали на 5 тысяч рублей, всех их выдворят за пределы страны.
Ранее сообщалось, что на блокпосте в Рыльском районе Курской области полицейские остановили такси, в котором нашли сумку с патронами для пулемета и осколочные боеприпасы для гранатомёта.
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