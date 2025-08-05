Полиция разыскивает женщину, ударившую 11-летнего мальчика в Балашихе
В подмосковной Балашихе на улице Заречной неизвестная женщина ударила 11-летнего мальчика во время конфликта и скрылась. Полиция установила личность подозреваемой, ребенка направили на судмедэкспертизу для оценки тяжести травм.
Инцидент произошел 4 августа. По данным пресс-службы ГУ МВД по Московской области, агрессор нанесла ребенку телесные повреждения, после чего покинула место происшествия. Мать пострадавшего обратилась в полицию, сотрудники МУ МВД «Балашихинское» оперативно идентифицировали подозреваемую — сейчас разыскивают ее местонахождение.
Причины конфликта остаются невыясненными. Мальчику назначена судебно-медицинская экспертиза: она определит степень вреда здоровью, что повлияет на квалификацию уголовного дела.
В региональном главке МВД подчеркнули, что мероприятия по задержанию подозреваемой продолжаются.
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