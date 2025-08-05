Полиция разыскивает женщину, ударившую 11-летнего мальчика в Балашихе

05 августа 2025, 02:18

Фото: Istock/stefanamer

В подмосковной Балашихе на улице Заречной неизвестная женщина ударила 11-летнего мальчика во время конфликта и скрылась. Полиция установила личность подозреваемой, ребенка направили на судмедэкспертизу для оценки тяжести травм.