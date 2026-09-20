«Высокая активность»: глава ОП Подмосковья Торкунов рассказал о ходе голосования
Жители Московской области исключительно активно участвуют в выборах. Эту особенность проходящего сейчас голосования отметил председатель Общественной палаты Подмосковья, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, сообщает корреспондент «Радио 1».
Высокую явку Торкунов объяснил особой важностью этих выборов и тем, что жители осознают голосование как свой общественный долг.
«Выборы связаны с укреплением нашей государственности, поддержкой нашего президента. И я, сейчас находясь здесь, в Центре общественного наблюдения, убеждаюсь, насколько прониклись наши люди этим пониманием. На сегодняшний день уже очень высокие показатели по проголосовавшим». — сказал глава ОП.Он добавил, что активно голосуют люди разных возрастов.
«Я сегодня утром созванивался с коллегами, интересовался, как обстоят дела в университете. Поскольку я ректор МГИМО, должен сказать, что там очень высокие цифры уже проголосовавших профессоров, преподавателей, студентов. И это очень важно, что участие принимает и наша молодёжь, и те, кто учит эту молодёжь», — подчеркнул Торкунов.Он добавил, что обращений в Общественную палату региона по поводу нарушений в ходе голосования практически нет. Иногда возникают вопросы о каких-то предметах, мешающих наблюдать за урнами через камеры, но это оперативно решается на местах. Все наблюдатели работают исключительно добросовестно.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Избирательные участки закроются в восемь вечера.