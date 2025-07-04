После попытки зарезать ребёнка в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело
В Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«В правоохранительные органы поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома в городе Сергиев Посад мужчина нанес удар ножом в шею девятилетнему мальчика. Ребёнок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. На месте происшествия. работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе.Там отметили, что нападавший пока не задержан. Сейчас его ищут.