После попытки зарезать ребёнка в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело

04 июля 2025, 19:56

оригинал Фото: iStock / Aleksandra Nigmatulina

В Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.







«В правоохранительные органы поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома в городе Сергиев Посад мужчина нанес удар ножом в шею девятилетнему мальчика. Ребёнок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. На месте происшествия. работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе.