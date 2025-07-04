Стало известно, с чего началось нападение неизвестных на сотрудников ГАИ в Нальчике
Перестрелка в Нальчике началась с обычной проверки водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что сотрудники ГАИ остановили автомобиль для проверки документов, однако оттуда внезапно вылез мужчина и набросился на инспекторов с ножом. В результате, один правоохранитель был ранен.
В этот момент мимо проезжал патруль ППС. Полицейские выскочили и открыли огонь по нападавшим, один из которых был ликвидирован. Второй сбежал, после чего в городе был объявлен план «Перехват».
Вскоре полицейским удалось скрутить беглеца, который сам поднял руки вверх.
Ранее в этот день стало известно о стрельбе в Нальчике Кабардино-Балкарии. Двое неизвестных с ножами напали на сотрудников ДПС. Раненного гаишника с колото-резаными ранами доставили в больницу.
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