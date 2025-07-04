Стало известно, с чего началось нападение неизвестных на сотрудников ГАИ в Нальчике

04 июля 2025, 19:53

Mash: перестрелка в Нальчике началась с проверки документов сотрудниками ГАИ

Фото: iStock/Diy13

Перестрелка в Нальчике началась с обычной проверки водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.