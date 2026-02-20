В Химках коммунальщики активно расчищают от снега центральные улицы
Этой ночью в Химках идет активная уборка снега на центральных улицах. Коммунальщики стремятся завершить основную работу к раннему утру, чтобы предотвратить заторы, которые могут возникнуть при нерасчищенных дорогах.
Специалисты вышли на смену 19 февраля в 23:00 (мск). Сейчас они освобождают от снежных завалов Юбилейный проспект, улицу 9 Мая и Молодёжную. В работах задействуются три комбинированные дорожные машины.
«Прочищаем дороги с отвалом и щеткой, чтобы машины могли спокойно проехать и не было аварийных ситуаций. (...) Ближе к четырем часам уже будут посыпкой идти, реагентом, чтобы снег не собирался опять», — пояснила представитель подрядной организации Анна Трач.Погрузку и утилизацию снега планируют начать утром 20 февраля.
