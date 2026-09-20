Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%
Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 90% от числа зарегистрированных участников. Это следует из данных ДЭГ 20 сентября.
В абсолютных цифрах, по данным на 19 сентября, на платформе проголосовали 3,4 миллиона избирателей из более чем 4 миллионов подавших заявления. ДЭГ: Дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах. При этом в 32 регионах используется федеральная платформа, а Москва применяет собственную систему онлайн-голосования.
В России с 18 по 20 сентября 2026 года проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, а также совмещенные с ними региональные и местные выборы. Общая явка по стране, по данным на утро 20 сентября, составила 45%. Явка на выборах в Госдуму уже превысила показатели 2021 года.
Выборы в Госдуму проводятся по смешанной системе: 225 депутатов избираются по федеральным партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. В федеральном округе зарегистрированы списки десяти партий, включая «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», «Новых людей» и другие.
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