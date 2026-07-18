Раскрыты последствия ночной атаки беспилотников на Подмосковье
Воробьев: 26 человек пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье
В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Московскую область пострадали 26 человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Богородском городском округе. Там после падения БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте работают сотрудники МЧС и все оперативные службы.
Более 370 БПЛА ВСУ пытались прорваться ночью в сторону Московского региона
Из родильного дома, расположенного рядом с местом происшествия, вывели всех пациентов и персонал — их перевели в другие медучреждения. Женщин, которым требовалась специализированная помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Спасатели также эвакуировали жителей МКД на улице Радченко.
Предварительно, двое пострадавших из Ногинска, еще 24 человека получили ранения при падении БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть из них находится в тяжелом состоянии.
Всего задействовали 40 карет скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. В настоящее время продолжается ликвидация последствий и обследование территории.