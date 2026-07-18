Раскрыты последствия ночной атаки беспилотников на Подмосковье

18 июля 2026, 08:12

Воробьев: 26 человек пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

оригинал Фото: iStock/bbsferrari

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Московскую область пострадали 26 человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.





Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Богородском городском округе. Там после падения БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте работают сотрудники МЧС и все оперативные службы.



