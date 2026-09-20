Пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье детей доставили в центр имени Л.М. Рошаля
Ночная массированная атака беспилотников ВСУ на Московскую область привела к жертвам и разрушениям. Среди пострадавших — двое детей. Изначально их госпитализировали в больницу Подольска, затем перевезли в Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля.
С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах Подмосковья.
Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали, среди них — двое детей.
На Северном шоссе в Раменском в результате падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Повреждены 20 автомобилей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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