Пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье детей доставили в центр имени Л.М. Рошаля

20 сентября 2026, 11:36

Фото: «Радио 1»

Ночная массированная атака беспилотников ВСУ на Московскую область привела к жертвам и разрушениям. Среди пострадавших — двое детей. Изначально их госпитализировали в больницу Подольска, затем перевезли в Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля.