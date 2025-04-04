Жителям Подмосковья дали советы на случай встречи с медведем

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Бурый медведь – опасный хищник. Встреча с ним может быть пугающим событием, и важно знать, как вести себя в такой ситуации. Об этом глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев написал в своём телеграм-канале.
«В четверг у границы со Смоленской и Калужской областями медведь напал на человека. Мужчина искал в лесу оленьи и лосиные рога, когда огромный зверь оказался рядом. После нападения раненый смог найти телефон и связаться родственниками, которые вызвали скорую. Пострадавшего эвакуировали из деревни Еремеево нашего округа на вертолёте. Сейчас врачи борются за его жизнь», – рассказал Мордвинцев.Прежде всего, как отметил глава муниципалитета, следует сохранять спокойствие и постараться не паниковать. Медведи чувствуют страх и могут реагировать непредсказуемо.
«Не подходите к медведю. Заметив его на расстоянии, лучше всего удалиться в другую сторону, не приближаясь. Не бегите, а медленно отступайте назад, не теряя из виду медведя. Старайтесь создать шум – стучите по деревьям, разговаривайте, обозначьте свое присутствие. Медведь вас заметит и удалится. Не смотрите медведю в глаза, так как это может восприниматься как угроза. Лучше избегать прямого зрительного контакта», – посоветовал Мордвинцев.Он также посоветовал не ходить в лес в одиночку и избегать прогулок с собаками вблизи охотничьих угодий.
Глава муниципалитета напомнил, что бурый медведь занесён в Красную Книгу Московской области как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Этих зверей можно встретить в лесах Можайского округа и других муниципалитетов. Самая большая вероятность заметить их – на границах с Калужской и Смоленской областями, в стороне населённых пунктов Поречье, Дровнино и Дальнее Семёновское.
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Лора Луганская