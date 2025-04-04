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Жителям Подмосковья дали советы на случай встречи с медведем

Фото: iStock / JMrocek

Фото: iStock / JMrocek

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Бурый медведь – опасный хищник. Встреча с ним может быть пугающим событием, и важно знать, как вести себя в такой ситуации. Об этом глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев написал в своём телеграм-канале.
«В четверг у границы со Смоленской и Калужской областями медведь напал на человека. Мужчина искал в лесу оленьи и лосиные рога, когда огромный зверь оказался рядом. После нападения раненый смог найти телефон и связаться родственниками, которые вызвали скорую. Пострадавшего эвакуировали из деревни Еремеево нашего округа на вертолёте. Сейчас врачи борются за его жизнь», – рассказал Мордвинцев.
Прежде всего, как отметил глава муниципалитета, следует сохранять спокойствие и постараться не паниковать. Медведи чувствуют страх и могут реагировать непредсказуемо.
«Не подходите к медведю. Заметив его на расстоянии, лучше всего удалиться в другую сторону, не приближаясь. Не бегите, а медленно отступайте назад, не теряя из виду медведя. Старайтесь создать шум – стучите по деревьям, разговаривайте, обозначьте свое присутствие. Медведь вас заметит и удалится. Не смотрите медведю в глаза, так как это может восприниматься как угроза. Лучше избегать прямого зрительного контакта», – посоветовал Мордвинцев.
Он также посоветовал не ходить в лес в одиночку и избегать прогулок с собаками вблизи охотничьих угодий.

Глава муниципалитета напомнил, что бурый медведь занесён в Красную Книгу Московской области как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Этих зверей можно встретить в лесах Можайского округа и других муниципалитетов. Самая большая вероятность заметить их – на границах с Калужской и Смоленской областями, в стороне населённых пунктов Поречье, Дровнино и Дальнее Семёновское.

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В семи округах Подмосковья тестируют новую систему контроля коммунальщиков
04 апреля 2025, 19:40

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье внедряют новую систему контроля работы коммунальных служб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору в Московской области.
На базе системы «Яндекс Go для бизнеса» разработано приложение, позволяющее Минчистоты и муниципальным бюджетным учреждениям в режиме реального времени отслеживать работу коммунальщиков. Проект включает две составляющие – системы для техники и для специалистов.
«Мы хотим видеть, где находятся наши дворники и через мобильное приложение ставить задачи, а также контролировать выполнение работы. Мы уже провели более 160 выездов коммунально-уборочной техники с включённым приложением. Видим, что эффективность работы увеличилась на 20%», – поделился зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как рассказали в министерстве, в систему интегрированы камеры системы «Безопасный регион». Они позволяют дополнительно контролировать выполнение работ. Помимо этого, создана диспетчерская служба, которая ставит задачи и отслеживает все процессы.
«Мы участвуем в пилотном проекте по внедрению приложения. От нас участвуют три единицы спецтехники. Это интересная инициатива. В числе плюсов новой навигационной системы – то, что она позволяет сотрудникам не отвлекаться на изучение маршрутов, а полностью сконцентрироваться на работе», – сказал директор «МБУ благоустройство» Ленинского городского округа Дмитрий Черкасов.
Всего пилотный проект реализуют в семи муниципалитетах Подмосковья. К системе уже подключили 46 маршрутов, 35 сотрудников и 31 единицу техники.

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В Подмосковье камеры за неделю 98 раз выявили незаконную перевозку стройотходов
04 апреля 2025, 19:30

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Сумма штрафов за незаконную перевозку строительных отходов в Московской области за неделю превысила 7 млн. рублей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе продолжается борьба с серыми возчиками отходов строительства, сноса и грунтов. За неделю камеры зафиксировали 98 случаев незаконной перевозки крупногабаритного мусора. Больше всего нарушений выявлено в таких городских округах, как Талдомский, Подольск и Электросталь. Система видеонаблюдения работает круглосуточно. Нарушения фиксируют днём и ночью», – рассказали в Минчистоты.
В министерстве напомнили, что штрафы за незаконную перевозку отходов могут достигать 250 тыс. рублей. Поэтому проще и дешевле получить талон для перевозки отходов, чем платить их. Оформить разрешение можно на региональном портале госуслуг.

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Областные энергетики перешли в повышенную готовность из-за ухудшения погоды
04 апреля 2025, 18:53

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

В Мособлэнерго ввели режим повышенной готовности на фоне резкого ухудшения погоды в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Из-за ухудшения погодных условий с 19 часов 4 апреля в АО «Мособлэнерго» вводится режим повышенной готовности. К дежурству в Подмосковье привлечены 349 бригад, 1 400 работников, 568 единиц спецтехники и 141 передвижная дизельная электростанция», – рассказали в ведомстве.
Ранее синоптики прогнозировали в Москве и Подмосковье дождь с мокрым снегом и сильный ветер. Всё это будет сопровождаться резким похолоданием – температура воздуха ночью может понизиться до -8°C. На дорогах местами возможна гололедица.

Предполагается, что такая погода продержится как минимум до конца следующей недели.

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В Подмосковье удалось снизить аномальный рост числа ДТП в начале года
04 апреля 2025, 18:38

Фото: iStock / Aleksei Andreev

На дорогах Московской области за первые три месяца 2025 года зафиксировали 671 аварию с погибшими и пострадавшими. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В ДТП погибли 143 человека – на 57% больше по сравнению с I кварталом 2024-го. 729 человек получили травмы, что на 3% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
«В начале года на дорогах Подмосковья зафиксировали аномальный рост ДТП. Скоростной режим и стиль вождения были характерны для весны из-за тёплой погоды и отсутствия осадков. В марте удалось остановить резкий рост погибших на дорогах за счёт оперативных мероприятий, среди которых – снижение скорости на подъездах к пешеходным переходам вне населённых пунктов, контроль состояния тяжело пострадавших совместно с Минздравом региона и администрациями округов», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

По данным министерства, самые аварийные виды ДТП в январе-марте – наезды на пешеходов и столкновения. Причиной этих аварий обычно становятся превышение скорости и невнимательность участников движения.

Для повышения безопасности подмосковная Госавтоинспекция продолжает рейды по профилактике ДТП. Так, с 17 марта до 13 апреля проходит социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь». Он предусматривает информирование участников движения о важности использования ремня безопасности.

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Диктор из Раменского выиграла конкурс на лучшую озвучку книг
04 апреля 2025, 18:05

Галина Нечаева (фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.)

Жительница подмосковного Раменского Галина Нечаева одержала победу на конкурсе «Электронная буква 2024» в номинации «Лучшая озвучка в жанре «Остросюжетная проза», сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Галина получила награду за работу над книгой Виктории Денисовой «Никто не узнает правду».

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

«Я начинала с радио. Пять лет работала радиоведущей и плавно перешла в сферу озвучивания. Запись аудиокниг — это одно из самых сложных направлений в озвучке, поэтому для меня награда стала показателем моего роста в этой области. (…) Мне нравится рассказывать истории, и здорово, если человек, прослушав книгу, может сказать: «Я её «посмотрел». Всегда испытываю радость, когда аудиокнига выходит в свет», — сказала Галина Нечаева.
Премия «Электронная буква» является крупнейшей в стране в сфере электронных и аудиокниг. С 2018 года в ней приняли участие свыше 14 тысяч человек.

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