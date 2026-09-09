Пожарные напомнили жителям Подмосковья о безопасности в осенний сезон
Сотрудники территориального управления Мособлпожспаса провели профилактические рейды сразу в нескольких округах – Ступино, Серпухов, Кашира и Серебряные Пруды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе рейдов огнеборцы дали рекомендацию установить в каждой комнате автономные дымовые извещатели. Они вовремя предупредят о задымлении.
«Наступила осень, а значит, пора задуматься о пожарной безопасности. Спасатели пообщались с жителями частного сектора и напомнили, как избежать беды в сезон холодов, когда в домах активнее используют печи и обогреватели. Проверьте электропроводку, особенно в старых домах. Повреждённые участки лучше заменить заранее. Не перегружайте розетки – не включайте одновременно несколько таких мощных приборов, как чайник, обогреватель, стиральная машина. Это может привести к короткому замыканию», – отметили в ведомстве.
Там рекомендовали отказаться от самодельных обогревателей, у которых них нет заводской защиты от перегрева, а материалы часто небезопасны. Если отопление печное, следует прочистить дымоходы, заделать трещины в кладке и проверить тягу.
При первых признаках пожара необходимо немедленно эвакуироваться и звонить по номеру 112. Спасатели вручили жителям памятки с правилами безопасности.