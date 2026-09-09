Пожарные напомнили жителям Подмосковья о безопасности в осенний сезон

09 сентября 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Сотрудники территориального управления Мособлпожспаса провели профилактические рейды сразу в нескольких округах – Ступино, Серпухов, Кашира и Серебряные Пруды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





В ходе рейдов огнеборцы дали рекомендацию установить в каждой комнате автономные дымовые извещатели. Они вовремя предупредят о задымлении.

«Наступила осень, а значит, пора задуматься о пожарной безопасности. Спасатели пообщались с жителями частного сектора и напомнили, как избежать беды в сезон холодов, когда в домах активнее используют печи и обогреватели. Проверьте электропроводку, особенно в старых домах. Повреждённые участки лучше заменить заранее. Не перегружайте розетки – не включайте одновременно несколько таких мощных приборов, как чайник, обогреватель, стиральная машина. Это может привести к короткому замыканию», – отметили в ведомстве.