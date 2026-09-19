На выборах в Московской области уже проголосовали свыше 4000 ветеранов СВО
На подмосковных избирательных участках уже отдали свои голоса на выборах более 4000 ветеранов спецоперации. Такие данные привели в Ассоциации ветеранов СВО Московской области.
Члены этого объединения не только реализуют своё избирательное право, но и помогают обеспечить прозрачность голосования, работая общественными наблюдателями.
«Мы привыкли подтверждать свою позицию поступками. Сегодня каждый из нас сам делает свой выбор на избирательном участке. Для меня важно, чтобы голосование проходило открыто, с соблюдением закона и с уважением к решению каждого человека. У каждого есть право на собственное мнение, и это право нужно уважать», – отметил руководитель отделения ассоциации в муниципальном округе Шаховская Роман Косянчук.В Московской области 18-20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В регионе открыто более 3900 участковых избирательных комиссий. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 000 наблюдателей.