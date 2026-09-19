На выборах в Московской области уже проголосовали свыше 4000 ветеранов СВО

19 сентября 2026, 19:48

оригинал Фото: пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО МО

На подмосковных избирательных участках уже отдали свои голоса на выборах более 4000 ветеранов спецоперации. Такие данные привели в Ассоциации ветеранов СВО Московской области.





Члены этого объединения не только реализуют своё избирательное право, но и помогают обеспечить прозрачность голосования, работая общественными наблюдателями.

«Мы привыкли подтверждать свою позицию поступками. Сегодня каждый из нас сам делает свой выбор на избирательном участке. Для меня важно, чтобы голосование проходило открыто, с соблюдением закона и с уважением к решению каждого человека. У каждого есть право на собственное мнение, и это право нужно уважать», – отметил руководитель отделения ассоциации в муниципальном округе Шаховская Роман Косянчук.