Представитель Подмосковья Черевань стал призёром Кубка России по конкуру
Вадим Черевань из Московской области завоевал в паре с лошадью Шардоне серебряную медаль Кубка России по конкуру. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Финальный день соревнований проходил в конноспортивном комплексе «Виват, Россия!» в деревне Богданиха Ленинского округа Подмосковья 15 марта.
Первое и третье места заняли столичные наездники.«Вадим Черевань и Шардоне стали главным событием этого дня. Перед решающим выездом спортсмен занимал только восьмую строчку, но выступление на двухгитовом маршруте Гран-при с высотой препятствий 155 сантиметров вывело его в число призёров», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Московской области 21 марта проведут два турнира по киле — традиционной русской игре с мячом.