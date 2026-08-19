При пожаре в частном доме под Волоколамском спасли 90-летнюю женщину

19 августа 2026, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы Мособлпожспаса ликвидировали пожар в частном доме в Подмосковье и в ходе тушения спасли 90-летнюю женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Инцидент произошёл в садовом товариществе Раздолье Волоколамского муниципального округа. От очевидцев в единую службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение о ЧП. На место происшествия оперативно отправили пожарные расчёты.

«Прибывшие на место огнеборцы увидели горевшую мансарду двухэтажного жилого дома. По всему щитовому зданию наблюдалось сильное задымление. Специалисты оперативно приступили к разведке и тушению пламени. На втором этаже рядом с эпицентром они обнаружили пожилую женщину. Спасатели вывели надышавшуюся дымом пенсионерку на улицу и передали медработникам», – рассказал начальник пожарно-спасательной части-336 Илья Серединов.