Причиной смертельного пожара в Павловском Посаде стало короткое замыкание

25 мая 2026, 10:36

Причиной пожара в Павлово-Посадском городском округе, жертвами которого стали пять человек, могло стать короткое замыкание. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.





Ранее сообщалось, что пожар произошёл в частном жилом доме в СНТ «Текстильщик 2» в ночь на 25 мая.

«При разборе завалов после тушения огня обнаружили тела троих взрослых и двух детей – мальчика 2014 года рождения и девочки 2019 года рождения. По предварительной информации, предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки», – уточнили в надзорном ведомстве.