Появились новые подробности пропажи семьи Усольцевых
В Красноярском крае участники новых поисков семьи Усольцевых проверяют направления, до которых не смогли добраться зимой из-за глубокого снега. Представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду уточнила, что в части мест снег до сих пор выше человеческого роста. Об этом пишет РИА Новости.
Краевые спасатели выехали в район пропажи семьи 23 мая. Они работают возле Кутурчина в Манско-Уярском округе. В трехдневной операции участвуют пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к работе присоединились сотрудники СК и отряд «ЛизаАлерт». Сейчас группы проверяют приоритетные направления, не обследованные в зимний период.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. По данным МВД по Красноярскому краю, двое взрослых и пятилетняя девочка ушли в турпоход по маршруту в сторону горы Буратинка. Активную фазу поисков завершили 12 октября 2025 года.
