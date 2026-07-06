Продавец подмосковного магазина поругался с коллегой и ударил его ножом в живот

06 июля 2026, 13:16

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали продавца строительного гипермаркета в селе Ильинское округа Красногорск за нападение на коллегу с ножом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгвардейцы получили сигнал о происшествии, когда находились на патрулировании территории.





«Прибыв на место, они выяснили, что между двумя работниками гипермаркета произошёл конфликт, в ходе которого один из его участников несколько раз ударил другого ножом в область живота», — говорится в сообщении.