Продавец подмосковного магазина поругался с коллегой и ударил его ножом в живот
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали продавца строительного гипермаркета в селе Ильинское округа Красногорск за нападение на коллегу с ножом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Росгвардейцы получили сигнал о происшествии, когда находились на патрулировании территории.
«Прибыв на место, они выяснили, что между двумя работниками гипермаркета произошёл конфликт, в ходе которого один из его участников несколько раз ударил другого ножом в область живота», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего. Им оказался 51-летний приезжий. Мужчину передали полиции для дальнейших разбирательств, а пострадавшего увезла в больницу бригада скорой помощи.