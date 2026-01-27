Программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО найти профессиональный путь
В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам спецоперации определить своё профессиональное будущее и развить управленческие навыки для работы в органах власти и госкомпаниях. Программа —продолжение федеральной инициативы «Время Героев». Её инициировал Президент России Владимир Путин.
В Московской области готовят компетентные кадры из числа военнослужащих, способных эффективно работать в гос- и муниципальных структурах, а еще — в компаниях с госучастием.
Программа включает:
- обучение современным методам управления;
- работу с проектами;
- командообразование.
Одним из участников программы стал ветеран СВО Алексей Киселенко. Он отметил, что для успешного прохождения обучения важна прежде всего личная мотивация.
«Если говорить о том, какие качества нужны, чтобы пройти отбор и не потеряться в программе, то я думаю, что здесь не столько важен опыт, сколько личная мотивация. Всё зависит от того, что человек хочет получить от программы. Лично я хотел продолжить служение государству, если уже нет возможности служить в силовых структурах. Очень важна моральная и психологическая устойчивость», — рассказал боец СВО.По его словам, программа требует усидчивости и активного участия.
«Объем информации большой, много новых видов деятельности, которые предстоит изучить. Это шанс для личного и профессионального роста», — поясняет Алексей Киселенко.Принять участие в программе могут ветераны спецоперации. Вся информация — на официальном сайте.
«Герои Подмосковья» дают возможность применять знания, опыт и личные качества ветеранов в гражданской жизни, продолжать служение государству и получать новые востребованные навыки.