Достижения.рф

Программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО найти профессиональный путь

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам спецоперации определить своё профессиональное будущее и развить управленческие навыки для работы в органах власти и госкомпаниях. Программа —продолжение федеральной инициативы «Время Героев». Её инициировал Президент России Владимир Путин.



В Московской области готовят компетентные кадры из числа военнослужащих, способных эффективно работать в гос- и муниципальных структурах, а еще — в компаниях с госучастием.

Программа включает:

  • обучение современным методам управления;
  • работу с проектами;
  • командообразование.
Участники получают возможность развивать навыки лидерства, публичных выступлений и стратегического планирования, изучать новые направления профессиональной деятельности.

Одним из участников программы стал ветеран СВО Алексей Киселенко. Он отметил, что для успешного прохождения обучения важна прежде всего личная мотивация.
«Если говорить о том, какие качества нужны, чтобы пройти отбор и не потеряться в программе, то я думаю, что здесь не столько важен опыт, сколько личная мотивация. Всё зависит от того, что человек хочет получить от программы. Лично я хотел продолжить служение государству, если уже нет возможности служить в силовых структурах. Очень важна моральная и психологическая устойчивость», — рассказал боец СВО.
По его словам, программа требует усидчивости и активного участия.
«Объем информации большой, много новых видов деятельности, которые предстоит изучить. Это шанс для личного и профессионального роста», — поясняет Алексей Киселенко.
Принять участие в программе могут ветераны спецоперации. Вся информация — на официальном сайте.

«Герои Подмосковья» дают возможность применять знания, опыт и личные качества ветеранов в гражданской жизни, продолжать служение государству и получать новые востребованные навыки.


Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0