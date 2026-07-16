В Подмосковье поймали 57-летнего курьера телефонных мошенников
57-летнего жителя Наро-Фоминска, исполнявшего роль курьера в схеме телефонных мошенников, задержали подмосковные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Жертвой обмана стала 69-летняя жительница Балашихи.
«Преступники, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и Роскомнадзора, убедили женщину отдать якобы для зачисления на безопасный счёт 1,1 млн рублей», — говорится в сообщении.Против задержанного курьера завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде. Сейчас оперативники проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям и разыскивают остальных участников мошеннической схемы.
Ранее сообщалось, что 18-летний москвич отдал мошенникам более 80 млн после звонка из поликлиники.