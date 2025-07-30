Прокуратура Подмосковья защитила пенсионерку, отдавшую мошенникам 1 млн рублей
Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах защитила прав женщины, ставшей жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Было установлено, что в производстве следственного отдела МВД в подмосковной Власихе находится уголовное дело о мошенничестве. Его возбудили после хищения денег у пожилой женщины.
«Согласно материалам уголовного дела, местной жительнице в декабре 2023 года позвонил неизвестный, который представился сотрудником Газпромбанка. Злоумышленник убедил её перечислить накопленные сбережения на указанные им абонентские номера с помощью системы быстрых платежей. Введенная в заблуждение жертва в итоге перевела аферистам более 1 млн рублей», – говорится в сообщении.В ходе предварительного расследования удалось установить личности владельцев абонентских номеров.
Для защиты прав потерпевшей прокурор обратился в суд с двумя исковыми заявлениями о взыскании с владельцев этих номеров неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму свыше 1 млн рублей.
Засвияжский районный суд города Ульяновска и Смоленский районный суд Смоленской области удовлетворили требования прокуратуры в полном объёме.