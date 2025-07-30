Прокуратура Подмосковья защитила пенсионерку, отдавшую мошенникам 1 млн рублей

30 июля 2025, 13:28

оригинал Фото: Istock / ajr_images

Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах защитила прав женщины, ставшей жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.





Было установлено, что в производстве следственного отдела МВД в подмосковной Власихе находится уголовное дело о мошенничестве. Его возбудили после хищения денег у пожилой женщины.

«Согласно материалам уголовного дела, местной жительнице в декабре 2023 года позвонил неизвестный, который представился сотрудником Газпромбанка. Злоумышленник убедил её перечислить накопленные сбережения на указанные им абонентские номера с помощью системы быстрых платежей. Введенная в заблуждение жертва в итоге перевела аферистам более 1 млн рублей», – говорится в сообщении.