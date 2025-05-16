Прокуратура помогла военнослужащей из Подмосковья получить положенные выплаты

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Получить пособие по уходу за ребёнком помогла военнослужащей 42 военная прокуратура Балашихинского гарнизона, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России.
«Женщина в течение полугода не могла получить положенное ей по закону пособие по уходу за ребёнком, потому что в специализированной базе данных отсутствовали необходимые сведения. Военный прокурор гарнизона внёс в адрес командования представление об устранении нарушения закона. После этого права матери были восстановлены», — говорится в сообщении.Отмечается, что выплата в размере более 180 тысяч рублей была зачислен на банковский счёт женщины в полном объёме.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли приговор 22-летнему курьеру мошенников, которые выманивали деньги у пенсионеров. Молодой человек получил полтора года колонии.
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Лев Каштанов