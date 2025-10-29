Прокуратура Серпухова защитила в суде обманутого мошенниками пенсионера
Серпуховская городская прокуратура защитила в судебном порядке права пенсионера, который стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«Согласно материалам уголовного дела, в январе прошлого года мужчине позвонил злоумышленник, который представился сотрудником полиции. Он убедил жертву в необходимости перевести деньги на некий на «безопасный счёт». Введённый в заблуждение потерпевший перевёл в общей сложности 695 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.В ходе предварительного расследования удалось установить личность владельца счёта, на который потупили сбережения. Им оказался 21-летний житель Кемеровской области.
Для защиты имущественных прав пенсионера городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму 865 тысяч рублей. Промышленный районный суд Кемеровской области удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.
Фактическое исполнение решения суда контролирует прокуратура.