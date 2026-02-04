Прокуратура Талдома взяла на контроль дело о хищении крупной суммы у пенсионерки
Талдомская городская прокуратура взяла под контроль уголовное дело о хищении денег у пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
По данным следствия, местной жительнице позвонил на мобильный телефон неизвестный. Представившийся сотрудником ФСБ, он сообщил об утечке персональных данных и попытке снятия денег с банковского счёта женщины. Аферист убедил её в необходимости передать все сбережения для сохранности «курьеру-инкассатору».
22-летний молодой человек встретился в торговом центре города с потерпевшей и получил от неё пакет с деньгами на сумму 1 млн 800 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.
При координирующей роли городской прокуратуры личность курьера установили, и он был задержан. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С учётом позиции представителя Талдомской городской прокуратуры обвиняемого заключили под стражу. Теперь прокуратура. Контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
В надзорном органе напомнили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не отправляют курьеров для получения денег, а лучшая защита от обмана – бдительность граждан.
Читайте также: