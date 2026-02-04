Прокуратура Талдома взяла на контроль дело о хищении крупной суммы у пенсионерки

04 февраля 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Талдомская городская прокуратура взяла под контроль уголовное дело о хищении денег у пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.