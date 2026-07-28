Путин отметил особую ответственность «Единой России» за законотворчество
«Единая Россия» занимает большинство мест в парламенте, поэтому на ней лежит особая ответственность за законодательный процесс. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва, сообщает пресс-служба партии.
Путин отметил, что депутаты оправдали статус представителей народа и проявили преданность своей стране.
«Особо отмечу сплочённость представителей разных политических сил. Так, из почти трёх тысяч принятых за эти годы законодательных актов, две трети получили поддержку всех фракций», — добавил президент.Он также отметил важность сбора наказов избирателей для определения вектора деятельности депутатов нового созыва.
В свою очередь, член фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Пахомов рассказал, что от жителей Московской области в новую Народную программу партии поступило уже более 370 тысяч предложений. А депутат Госдумы Геннадий Панин подчеркнул, что, несмотря на сложные обстоятельства и внешнее давление, финансирование Народной программы остаётся в приоритете.
В Подмосковье в этом году состоятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 сентября.