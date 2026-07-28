Путин отметил особую ответственность «Единой России» за законотворчество

28 июля 2026, 11:43

оригинал Владимир Путин (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

«Единая Россия» занимает большинство мест в парламенте, поэтому на ней лежит особая ответственность за законодательный процесс. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва, сообщает пресс-служба партии.





Путин отметил, что депутаты оправдали статус представителей народа и проявили преданность своей стране.





«Особо отмечу сплочённость представителей разных политических сил. Так, из почти трёх тысяч принятых за эти годы законодательных актов, две трети получили поддержку всех фракций», — добавил президент.