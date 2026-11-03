Путин поздравил подмосковного борца Шериева с золотом чемпионата мира
Президент России Владимир Путин поздравил подмосковного борца Иналбека Шериева с победой на чемпионате мира в Астане. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Ранее сообщалось, что воспитанник спортшколы олимпийского резерва в Чехове завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе в Астане. В турнире участвовали сильнейшие спортсмены из разных стран.
«Вы достойно продолжили блестящие победы своих товарищей, подтвердили высокий статус отечественной школы вольной борьбы. В схватках с опытными соперниками проявили недюжинную силу, выносливость и по-настоящему спортивный характер», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Борец СШОР по единоборствам уже 10 лет представляет Московскую область. Два года назад он взял бронзу мирового первенства, а теперь поднялся на высшую ступень пьедестала.