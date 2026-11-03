Путин поздравил подмосковного борца Шериева с золотом чемпионата мира

03 ноября 2026, 23:03

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Президент России Владимир Путин поздравил подмосковного борца Иналбека Шериева с победой на чемпионате мира в Астане. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минспорта.





Ранее сообщалось, что воспитанник спортшколы олимпийского резерва в Чехове завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе в Астане. В турнире участвовали сильнейшие спортсмены из разных стран.

«Вы достойно продолжили блестящие победы своих товарищей, подтвердили высокий статус отечественной школы вольной борьбы. В схватках с опытными соперниками проявили недюжинную силу, выносливость и по-настоящему спортивный характер», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.