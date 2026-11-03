В Горках Ленинских впервые напишут Большой этнографический диктант

03 ноября 2026, 22:55

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном историческом музее-заповедника «Горки Ленинские» 7 ноября впервые состоится Большой этнографический диктант. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Участники просветительской акции смогут оценить свои знания об истории, культуре и традициях проживающих в России народов. Задания будут представлены в виде теста из 30 вопросов – 20 федеральных и 10 региональных. На выполнение отводится 45 минут, максимальная сумма – 100 баллов.

«Большой этнографический диктант проводится с 2016 года, но в музее-заповеднике «Горки Ленинские» – впервые. Главная задача – не столько проверить знания, сколько побудить людей интересоваться культурой своего народа и народов, которые живут рядом с нами, сохранять межнациональный мир и согласие. Важно помнить, что Россия строится на многообразии национальностей», – отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.