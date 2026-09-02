Пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона в Одинцове

02 сентября 2026, 14:23

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, который стрелял из пистолета с балкона одного из многоквартирных домов в Одинцове, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Инцидент произошёл на Рябиновой улице. О том, что оттуда раздаются звуки выстрелов, правоохранителям сообщили местные жители.





«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что 24-летний пьяный приезжий во время застолья в одной из квартир решил пострелять в воздух. Он вышел на балкон и произвёл несколько выстрелов», — говорится в сообщении.