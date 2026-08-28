Пьяный посетитель ТЦ в Реутове приставал к женщине и попытался устроить стриптиз
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
43-летнего жителя Реутова, устроившего дебош в местном торговом центре, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из объекта, расположенного на Носовихинском шоссе.
«Оперативно прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что в торговый центр вбежал пьяный мужчина. Он начал приставать к одной из посетительниц ТЦ, размахивал руками и вёл себя крайне агрессивно, а в какой-то момент принялся снимать с себя одежду», — говорится в сообщении.Дебошира задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Саратове нетрезвый водитель попытался убежать от полицейских, а после задержания снял шорты.