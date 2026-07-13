Ж/д переезд в Барвихе перекроют с 14 по 16 июля
Переезд через железнодорожные пути, расположенный на Рублёвском проезде у деревни Барвиха Одинцовского округа, перекроют для автомобилей на период с 14 по 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Перекрытие связано с проведением ремонтных работ.
«Движение машин остановят 14 июля в 10:00, а снять ограничения должны 16 июля в 18:00», — уточняется в сообщении.В качестве альтернативных маршрутов предлагается использовать переезды на Подушкинском шоссе и у парка Раздолье.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что на региональных дорогах Московской области улучшили работу пяти светофоров.