В подмосковном медцентре задержали агрессивного пациента
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Москвич устроил скандал в медицинском центре на улице Пушкина в Орехово-Зуеве. Утихомирить дебошира удалось только сотрудникам вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Росгвардейцы приехали по сигналу тревоги, поступившему из медучреждения.
«Выяснилось, что один из пациентов нарывался на конфликт с окружающими, вёл себя агрессивно и ругался матом на медицинский персонал», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что сотрудники ОМОНа «Русич» помогли задержать двух мошенников, выманивших около трёх миллионов рублей у сына участника СВО якобы на возвращение отца из плена.